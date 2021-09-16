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Bachelet: Yapay zeka insan haklarına dikkat edilmeden kullanılırsa yıkıcı etkileri olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, insan hakları için ciddi risk oluşturduğu gerekçesiyle yeterli güvenlik önlemleri alınana kadar yapay zeka (AI) sistemlerinin satışı ve kullanımına ilişkin acil bir moratoryum çağrısında bulundu.

Bachelet: Yapay zeka insan haklarına dikkat edilmeden kullanılırsa yıkıcı etkileri olabilir
BM, yapay zekanın yıkıcı etkileri hakkında uyardı
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AA

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yapay zeka sistemlerine ilişkin yeni raporu açıklandı.

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüksek Komiser Bachelet, yapay zekanın insan hakları için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Yeterli güvenlik önlemleri alınana kadar yapay zeka sistemlerinin satışı ve kullanımına ilişkin acil bir moratoryum çağrısı yapan Bachelet, uluslararası insan hakları hukukuna uyumlu olmayan yapay zeka uygulamalarının yasaklanması gerektiğini belirtti.

Bachelet, yapay zekanın, günümüzdeki bazı büyük zorlukları aşmak için faydalı olabileceğine dikkati çekerek "Ancak yapay zeka teknolojileri, bireylerin insan haklarını nasıl etkilediklerine yeterince dikkat edilmeden kullanılırsa olumsuz, hatta yıkıcı etkileri olabilir." uyarısında bulundu.

"İnsan hakları riski ne kadar yüksekse yapay zeka teknolojisinin kullanımına ilişkin yasal gereklilikler de o kadar katı olmalıdır." ifadesini kullanan Bachelet, ancak risklerin değerlendirilmesinin zaman alabileceğinden, devletlerin potansiyel olarak riskli teknolojilerin kullanımına moratoryumlar koyması gerektiğini vurguladı.

Çin'in, insanların duygu durumlarını ortaya çıkarmak için yapay zeka ve yüz tanıma uygulamaları kullanan bilgisayar yazılımını Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri üzerinde test ettiği öne sürülmüştü.

BM'nin açıkladığı raporda ise ülke ismi zikredilmezken Çin'deki uygulamalara atıfta bulunuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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