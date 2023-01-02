Bade İşcil: 2022 nazar boncuğu taktı

"AŞIK OLDUKTAN SONRA FAKİR DE ZENGİN DE FARK ETMEZ"



Öte yandan oyuncu, daha önce muhabirlerin, "Fakir biriyle ilişki yaşar mısınız?" sorusuna yanıt vermişti.



İşcil, "Ben aşık olduktan sonra fakir falan fark etmez. Benim rolleri zaten görüyorsunuz. Kadın zengin, baştan yaratıyor. Fakir de, zengin de hayatımda yok. Gönlüme göresini bulamadım. Olursa seve seve ekran önünde de paylaşırım" demişti.