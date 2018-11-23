Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberin göre, oyuncu, “Hayatımda kimse yok. Aşık olursam, her şeyi bırakıp giderim ama öyle biri de yok. Pek inanmıyorum ama olursa ne güzel gençleşiriz, heyecan heyecandır. Aşk, meşk için gidip bir yerlerde salınacak halim de kalmadı” diye konuştu.

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