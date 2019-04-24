Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon formalarının tanıtım gecesi için Acun Ilıcalı’dan özel bir ricada bulundu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Koç, Ilıcalı'dan Fenerbahçeli olan 4 güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Bade İşçil, Burçin Terzioğlu ve Mine Tugay'ın yeni sezon tanıtımında Sarı-Lacivertli formayı giyip podyuma çıkmalarını rica etti.

Ilıcalı’nın ısrarını kıramadıkları ve podyuma çıkacakları yönünde çıkan haberle hakkında oyuncu Bade İşçil ilk kez konuştu.

Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan İşçil,"Böyle bir teklif gelmedi. Bende sosyal medyadan öğrendim. Gelirse eğer seve seve kabul ederim. Çünkü ben iyi bir fenerbahçeliyim" diye konuştu