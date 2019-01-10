1 | 18

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, poşet kullanımını azaltmak amacıyla başlatılan poşet satışı uygulamasına destek verdiğini ve artık marketten poşet almak yerine file kullanmaya başladığını söyleyen Bade İşcil, "Bu kampanya bence başarılı oldu. Sonuçta hedef; tabiata zarar vermemek" dedi.