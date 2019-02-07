2 | 23

"FAKİR ROLÜNE TİPİM MÜSAİT DEĞİL"

Gelen teklifleri okuyup, değerlendirmeye aldığını belirten İşcil, "Çıkarılması zor roller geliyor. Beni de öyle şeyler heyecanlandırıyor. Tabi hep durumu iyi, zengin kızı oynuyorum ama fakire tipim müsait olmuyor herhalde, bilmiyorum ki. Aslında imaj yaparız, olur. Bunu yapımcılara sormak lazım. Ben bana gelenler içinde eleyip seçiyorum. Belki Trakya köylüsünü canlandırabilirim. Doğu'lu bir kadın olmaz benden galiba" ifadelerini kullandı.