Cadde'nin haberine göre, akşam üzeri sahnesi olduğu için sete gideceğini söyleyen Bade İşçil, "Siparişim vardı. Onu almaya geldim. Alıp hemen sete geçicem." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Bade İşçil'in, renkli giyim tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ