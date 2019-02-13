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Güzel oyuncu, "Açıklamam yanlış anlaşıldı. Sorulan soruya o şekilde cevap verdim. Ben oyuncuyum bana ne rol verilirse onu oynarım. Benim her şeye tipim müsait. Biz kadınız her şey gelir elimizden. Fakir olsak da yaşarız, hele ki ben anneyim ya, soğandan çorba yaparım Allah’a şükür" dedi.