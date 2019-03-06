Güzel oyuncu önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de alışveriş sonrası görüntülendi. 'Yeni dizi ya da sinema projesi var mı?' Sorusuna İşçil, ‘Senaryolar geliyor okuyorum ama şu an içime sinen bir proje yok. Reklam filmi olabilir belki ama şimdi olayı açıklamayayım.’ dedi.

Oğlu Azur’un da reklam projesinde yer alma ihtimali var mı sorusuna ise, ‘Yok canım daha neler, yapmam.’ dedi.