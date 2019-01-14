Badem Şekeri filmi oyuncuları kimler, Badem Şekeri konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dizilerin yayınlanmadığı ikinci haftasında kanallar yeni bölümler yerine yerli ve yabancı filmleri izleyici ile buluşturmaya devam ediyor. FOX TV'de ise bu akşam başrolünü Alper Saldıran'ın aldığı Badem Şekeri filmi var.

BADEM ŞEKERİ OYUNCULARI KİMLER?

Alper Saldıran

Burcu Özberk

Burcu Altın

Mehmet Atay



BADEM ŞEKERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Uzmanlığını tamamlayan, mecburi hizmet görevini yapacağı Yozgat'ın ilçesindeki hastaneye katılmak için yola çıkan Doktor Mehmet'i bir sürpriz beklemektedir. Aşağıdelice köyünün muhtarı Bahri, köye doktor getireceğim vaadiyle muhtar seçilmiş ancak bir türlü amacına ulaşamamıştır. Umudunu kaybetmek üzere olan muhtarın imdadına delice köyünün delice kızı Ayşe yetişir. Mademki devlet onlara bir doktor yollamaz, o zaman onlar kendilerine bir doktor bulacaklardır. Bu yüzden Doktor Mehmet'i kaçırırlar. Kaçırıldığını anlayan Mehmet'in derdini anlatma çabaları sonuç vermez. Köylüler daha ilk gününde hınca hınç doldururlar sağlık ocağını… Duyan gelmiştir. Ama gelenlerin çoğu goygoy peşindedir. Doktorun dediklerini umursamaz, taktıkları isimle “Badem Şekeri aşağı, Badem Şekeri yukarı” kendilerince kafa bulurlar Mehmet'le… Ancak köylünün bilmediği Mehmet'in sakladığı çok önemli bir sırrı vardır. Tüm bu henagemenin içinde Mehmet'in tek tesellisi Ayşe olur. Mehmet, köylülerin elinden kurtulmanın yollarını ararken aşka kapılacak, başına türlü olaylar gelecektir.

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