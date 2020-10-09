Sadece sağlıklı diye sofralarımıza kabul ettiğimiz brokoli ve bademin de içinde yer aldığı çok lezzetli olan bademli brokoli çorbası tarifi ile karşınızdayım. Brokoli ve badem bir çorbaya bu kadar mı yakışır. O zaman haydi mutfağa diyoruz.

Kaç Kişilik: 4

Hazırlama Süresi: 45 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Bademli Brokoli Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

500 gram brokoli

1 adet soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı su

1 adet patates

50 gram file badem

100 gram krema

Bademli Brokoli Çorbası Yapılışı:

Soğanların kabuklarını soyup, irice doğrayın.

Tencereyi ocağa alıp ısındıktan sonra zeytinyağını ilave edin.

Soğanları zeytinyağında kavurun.

Patates, brokoli ve havucu doğrayıp soğanlarla birlikte kavurun.

Üzerine suyu ekleyip, karabiber ve tuz ile aromalandırın.

Sebzeler yumuşayana kadar kapağını kapatıp pişirin.

Sebzeler piştikten sonra mutfak robotundan geçirin

Çorbayı bir taşım (fokurdamaya başlayıncaya kadar) kaynatın.

File bademleri zeytinyağında kavurun.

Çorbayı servis ederken bademlerle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Sebzelerin pişme süreleri büyüklükleri ile doğru orantılı olacağından, sebzeleri aynı boyda doğramaya özen gösterin.

Kavurmadan direkt haşlama yöntemi ile de çorbayı hazırlayabilirsiniz.

Kavrulmuş file badem ve krema ile süsleyebilirsiniz.