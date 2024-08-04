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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Badminton çift erkeklerde zafer Tayvan'ın - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Badminton çift erkeklerde zafer Tayvan'ın

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları badminton çift erkekler finalleri oynandı. Chi-Lin Wang-Yang Lee ikilisinden oluşan Tayvan, altın madalyayı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 20:04 Güncelleme: 04.08.2024 - 20:04
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        Badminton'da altın madalya Tayvan'ın!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları badminton çift erkekler finallerinde kazanan Tayvanlı Chi-Lin Wang-Yang Lee ikilisi oldu.

        La Chapelle Arena'da yapılan müsabakaların finalinde Chi-Lin Wang-Yang Lee ikilisinden oluşan Tayvan, Chang Wang ve Wei Keng Liang'ın temsil ettiği Çin'i 21-17, 18-21 ve 21-19'luk setlerle 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

        Bronz madalya mücadelesinde ise Wooi Yik Soh-Aaron Chia'dan oluşan Malezya, Anders Skaarup Rasmussen ve Kim Astrup'un temsil ettiği Danimarkayı 16-21, 22-20 ve 21-19'luk setlerle 2-1 yendi.

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