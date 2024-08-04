Badminton çift erkeklerde zafer Tayvan'ın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları badminton çift erkekler finallerinde kazanan Tayvanlı Chi-Lin Wang-Yang Lee ikilisi oldu.

La Chapelle Arena'da yapılan müsabakaların finalinde Chi-Lin Wang-Yang Lee ikilisinden oluşan Tayvan, Chang Wang ve Wei Keng Liang'ın temsil ettiği Çin'i 21-17, 18-21 ve 21-19'luk setlerle 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalya mücadelesinde ise Wooi Yik Soh-Aaron Chia'dan oluşan Malezya, Anders Skaarup Rasmussen ve Kim Astrup'un temsil ettiği Danimarkayı 16-21, 22-20 ve 21-19'luk setlerle 2-1 yendi.