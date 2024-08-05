Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Badminton tek kadınlarda altın madalya Se Young An'ı! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Badminton tek kadınlarda altın madalya Se Young An'ı!

        Badminton tek kadınlar finalinde Güney Koreli Se Young An, Çinli rakibi Bing Jiao He'yi 21-13 ve 21-16'lık setlerle 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 21:25 Güncelleme: 05.08.2024 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Badminton tek kadınlarda zafer Se Young An'ı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları badminton tek kadınlar finalleri oynandı.

        La Chapelle Arena'da yapılan müsabakaların finalinde Güney Koreli Se Young An, Çinli rakibi Bing Jiao He'yi 21-13 ve 21-16'lık setlerle 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

        Bronz madalya müsabakası ise yapılmadı.

        Yarı finallerde Çinli Bing Jiao He karşısında ilk seti 21-14 kazanıp, ikinci sette 10-8 öndeyken dizinden sakatlanan İspanyol sporcu Carolina Marin, oyunlara devam edemediği için gümüşte kalan Çinli sporcu final oynadı.

        Güney Koreli Se Young An'a yarı finalde mağlup olan Endonezyalı Gregoria Mariska Tunjung ise rakibi olmadığı için bronz madalya kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı