Galatasaray, 3'te 3 yaparak geldiği Trabzon'da yıkıldı! Trabzonspor, fırtına gibi başladığı maçta ilk 45 dakikada 3, ikinci yarıda ise tek gol buldu ve maçı 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Galatasaray'da Younes Belhanda, 30. dakikada Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert hareket sonrasında direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-kırmızılılara geri dönen Badou Ndiaye maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Uzun zamandır forma giymediğine vurgu yapan Senegalli, "Uzun zamandır oynamıyordum ama bu tabii ki bu akşamki sonucun özrü olamaz. Milli takım arasında daha çok çalışıp seviyemi yükselteceğim." ifadelerini kullandı.

4-0'lık galibiyetle ilgili de konuşan Ndiaye, "Burada bugün soğuk bir duş aldık. Zamanımız var, daha güçlü döneceğiz." dedi.

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