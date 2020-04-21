BAE, 7 milyar dolarlık tahvil ihraç etti - Haberler

AA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Maliye Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşen petrol fiyatları dolayısıyla ortaya çıkan durumla mücadele etmek için 7 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 aşamada gerçekleştirilen tahvil ihracına 6 kattan fazla talep geldi.

İlk aşamada 5 yıl vadeli tahvil karşılığı 2 milyar dolarlık, ikinci aşamada 10 yıl vadeli tahvil karşılığı 2 milyar dolarlık ve üçüncü aşamada da 30 yıl vadeli tahvil karşılığı 3 milyar dolarlık satış yapıldı.

Körfez İşbirliği Konseyinde (KİK) en büyük devlet fonuna sahip olan BAE, düşük petrol fiyatlarının üstesinden gelmeye çalışan Körfez ülkeleri içinde Suudi Arabistan ve Katar'dan sonraki en büyük üçüncü tahvil satışını yapmış oldu.

Uluslararası Para Fonuna göre, KİK ülkelerinin ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 küçülmesi bekleniyor.

Dünya genelinde Kovid-19 pandemisi nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ederken, küresel petrol piyasasındaki arz fazlası her geçen gün artıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Ancak OPEC+ adıyla bilinen gruba üye 23 ülkenin bu ay üretim miktarlarında kesinti yapmayacak olması, küresel petrol piyasasında arz fazlasının yükselmesine ve petrol stoklarının artmasına yol açarken, stok kapasitesi yetersizliği nedeniyle fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.