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BAE Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin ikinci reaktörü test aşamasına geçti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE),Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin ikinci reaktörünün enerji üretimi için test aşamasına geçtiği belirtildi.

BAE Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin ikinci reaktörü test aşamasına geçti
AA

BAE Nükleer Enerji İşbirliği Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Abu Dabi'deki Barak Nükleer Enerji Santrali'nin 4 reaktöründen ikincisinin üretime geçmesi için son aşama gelindiği ifade edildi.

Santraldeki ikinci reaktöre yakıt aktarımın gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, reaktörün test aşamasına hazır olduğu kaydedildi.

BAE Nükleer Regülasyon Kurumu, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, 4 reaktörden oluşan Barakah Santrali'ne ait ikinci reaktörün faaliyete geçmesi için gerekli izinlerin verildiğini bildirmişti.

BAE ve Güney Koreli şirketler tarafından 2011'de inşası başlatılan ve toplamda 24 milyar dolar tutarındaki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin ilk reaktörü Ağustos 2020'de faaliyete geçmişti.

Arap ülkeleri arasında ilk nükleer santral konumundaki Barakah'ın 4 reaktörünün tam kapasiteli çalışması halinde 5 bin 600 megavat gücünde enerji üretmesi bekleniyor.

- BAE nükleer silah geliştirmemek için ABD'ye taahhüt verdi

BAE, 2009'da ABD ile nükleer santralde enerji üretimiyle ilgili olarak Washington'dan teknik ve teknolojik malzeme desteğini almak için bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, BAE'nin atomik silahlara ulaşmak için uranyum zenginleştirme çabaları içine girmeyeceği taahhüdü verdiğinin altı çiziliyor.

Katar, Mart 2019'da BAE'nin nükleer faaliyetlerinin bölgesel istikrar için ciddi tehlikeler oluşturduğunu bildirmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, dönemin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Yukiya Amano'ya gönderdiği bir mektupta, "Katar'ın Barakah'da konuşlanan nükleer enerji santralinin faaliyetleri konusunda ciddi endişeleri söz konusudur." ifadeleri yer almıştı.

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