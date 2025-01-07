BAE'den Gazze'de yeni yönetim teklifi

BAE, Gazze için yeni bir yönetim biçimi teklifi sundu
Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve İsrail ile yaptığı görüşmelerde Gazze için yeni bir geçici yönetim modeli teklifinde bulundu. Teklife göre, Filistin Ulusal Yönetimi idareyi yeniden ele alıncaya kadar, Gazze uluslararası güçlerin denetimiyle yönetilecek.
Reuters'a konuşan bir yetkili Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ABD ve İsrail'e Gazze ile ilgili önemli bir teklifte bulunduğunu ifade etti. Teklife göre, İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesiyle birlikte oluşacak güç boşluğu BAE, İsrail, ABD ve diğer ülkelerin katılım göstereceği uluslararası bir yapı tarafından doldurulacak. Kurulacak olan uluslararası yönetim, Filistin Ulusal Yönetimi idareyi ele alıncaya kadar sürecek.
Birleşik Arap Emirlikleri özellikle ABD ve İsrail ile olan diplomatik ilişkileri ile Gazze'de arabulucu bir pozisyonda olmaya çaba harcıyor. BAE, Gazze'nin Filistin Ulusal Yönetimi tarafından yönetilmesi gerektiğini dile getirirken İsrail'in bu duruma pek sıcak bakmadığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Reuters'a yaptığı açıklamalara göre Gazze'deki kurulacak düzenle ilgili BAE dâhil olmak birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.
Düşünülen planın devreye girmesi için Filistin Ulusal Yönetimi'nde birtakım dönüşümler de tasarlanıyor. Filistin Ulusal Yönetimi'nin dönüşümü ile birlikte Gazze'de yeni bir düzen kurulabileceğine dâir diplomatik temaslar sürüyor.