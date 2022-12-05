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BAE ve İsrail liderlerinden kritik görüşme 0:00 / 0:00

AA

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Bin Zayid, ülkesini ziyaret eden Herzog ile başkent Abu Dabi'daki Eş-Şati Sarayı'nda bir araya geldi.

BAE ile İsrail arasındaki iş birliği ile bunun "bölgesel kalkınma ve barışa katkılarının" değerlendirildiği görüşmede, iki ülkeyi ilgilendiren ortak konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

BAE'de bugün başlayan "Abu Dabi Uzay Diyalog Forumu"nun da gündeme geldiği görüşmede, bu alanda "dünyadaki etkin güçleri bir araya getirerek sektörün hedeflerini yakalama olanaklarına" değinildi.

Görüşmede iki lider, uzay alanındaki iş birliğini teyit etti.

Bin Zayid ile Herzog görüşmesine, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve diğer bazı hükümet yetkilileri de katıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bahreyn'deki temaslarının ardından bugün Abdu Dabi'ye geçmişti.

Fotoğraf: AA