BAE, Ukrayna Savaşı için diplomasiyi işaret etti 0:00 / 0:00

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Lana Zeki Nuseybe, Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde halen tek yolun diplomasi olduğuna inandıklarını söyledi.

BAE Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuseybe'nin, Ukrayna krizi ile ilgili yaptığı değerlendirmeler BAE resmi ajansı WAM'da yer aldı.

Nuseybe, BAE'nin, krizin başından bu yana diyalog ve tansiyonun düşürülmesi çağrısı yaptığını ve bu bağlamda diplomatik tüm çabaları desteklediğini ifade etti.

BAE'nin, Rusya-Ukrayna krizinin son bulması için halen tek yolun diplomasi olduğuna inandığını aktaran Nuseybe, uluslararası camianın, mevcut durumun Ukrayna'daki siviller ile bölgesel ve uluslararası barış ve istikrar üzerindeki etkisinden duyduğu derin endişeyi paylaştıklarını vurguladı.

Çatışma zamanlarında ortak sorumluluğun, krizlerin hızlı ve barışçıl yollarla çözülmesi için çalışmayı gerektirdiğine dikkati çeken Nuseybe, bu bağlamda BAE olarak, iletişim kanallarının açık tutulması, diyalogun ve diplomasinin desteklenmesi için gereken yardımı yapacaklarını kaydetti.

Fotoğraf: AA