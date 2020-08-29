BAE, İsrail üzerindeki boykotu kaldırdı

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşması kapsamında, Tel Aviv'e uygulanan boykot kararının kaldırıldığını duyurdu.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Al Nahyan, İsrail'i boykota yönelik 1972'de çıkarılan ve bugüne kadar uygulamada olan 15. yasayı İsrail ile varılan barış anlaşması çerçevesinde kaldırdı.

Haberde, boykotun kaldırılmasının, İsrail ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ortak bir yol haritasının başlatılması kararından sonra geldiği kaydedildi.

Haberde, boykotu kaldırma kararından sonra BAE'li şirketlerin veya iş insanlarının İsrail ile herhangi bir anlaşma yapmalarının önünün açıldığı aktarıldı.

İSRAİL-BAE NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen de geçen hafta ilk kez resmi bir şekilde Abu Dabi'ye giderek, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan 3. Arap ülkesi oldu.