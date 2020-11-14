BAE, Katar, Bahreyn, Ürdün ve Suudi Arabistan'dan Fas'a destek açıklamaları

AA

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Dışişleri Bakanlığı, Fas'ın Kerkerat Sınır Kapısı'nda düzenlediği operasyona destek açıklaması yaptı.

BAE'nin, topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini savunmak için gerekli gördüğü tüm önlemlerde Fas Krallığı'nın yanında olduğuna işaret edilen açıklamada, Fas Kralı 6'ncı Muhammed'in Kerkerat bölgesinde "güvenliğin sağlanması ve yasa dışı durumun ortadan kaldırılması için aldığı karara" destek verildi.

- Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kerkerat Sınır Kapısı'nda sivil ve ticari akışın durdurulmasından derin endişe duyulduğu ve kardeş Fas Krallığının söz konusu durumu sonlandırmak için attığı adımın destekçisi olunduğu" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, anlaşmazlıkların diplomasi, diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi ve devletlerin egemenliklerine saygı duyulması gerektiği kaydedildi.

- Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Bahreyn'in, "Fas'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası meşruiyet çerçevesinde Kerkerat Sınır Kapısı bölgesinde haklarını, topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini savunmasının destekçisi olduğu" aktarıldı.

Kerkerat Sınır Kapısı'nda "sivil ve ticari akışı tehlikeye sokan Polisario milislerinin tehlikeli kışkırtmalarının şiddetle kınandığı" açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Polisario milislerinin bölgede askeri anlaşmaları ihlal etmesi, güvenlik ve istikrarı bozma çabaları, Kerkerat Sınır Kapısı'nda trafiğin yeniden normale dönmesi için Fas Krallığı'nı operasyon yapmak zorunda bırakmıştır."

- Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayf el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün'ün, "Kerkerat Sınır Kapısı'ndaki yasa dışı girişimi (Polisario Cephesi) kınadığı ve Fas'ın ulusal çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü korumasında tam destekçisi olduğunu" ifade etti.

Ayrıca, Polisario Cephesi'nin Kerkerat Sınır Kapısı'ndaki yasa dışı varlığının imzalanan anlaşmaların ihlali anlamına geldiğini ve güvenlik ve istikrar için bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Fayiz, şu ifadeleri kullandı:

"Ürdün, Kerkerat Sınır Kapısı'nda güvenliği yeniden sağlanması ve sınır kapısındaki trafiğin normale dönmesi için Fas Kralı 6'ncı Muhammed'i desteklemektedir."

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, Riyad yönetiminin, Kerkerat Sınır Kapısı'nda sivil ve ticari ulaşım özgürlüğünün tesisi için Fas'ın uygulamalarının destekçisi olduğu belirtildi.

Fas ve Moritanya arasındaki bağlantıyı sağlayan hayati sınır kapısındaki akışı tehdit eden her türlü girişimin kınandığı açıklamada, itidalli olunması, gerginliğin düşürülmesi ve uluslararası meşruiyete bağlı kalınması çağrısı yapıldı.

Polisario Cephesi'ne bağlı unsurlarının, 21 Ekim'den bu yana Fas ile Moritanya arasındaki Kerkerat Sınır Kapısı'nda geçişleri engellemesi nedeniyle bir süredir Rabat yönetimi ile Polisario arasında gerginlik yaşanıyordu.

- Fas, Kerkerat Sınır Kapısı'nda operasyon başlatmıştı

Fas Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Kerkerat Sınır Kapısı'nda son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Kraliyet Silahlı Kuvvetleri de "Bu operasyon, saldırı amacı taşımıyor. Sivillerle temastan kaçınılırken, meşru müdafaa dışında silaha başvurulmayacak." açıklamasında bulunmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığından ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polisario Cephesi mensuplarının ordunun müdahalesinden sonra Kerkerat Sınır Kapısı'ndan çekildiklerini ifade etmişti.

Fas haber ajansı MAP'ın ordu yetkililerine dayandırdığı haberde de Fas ordusunun gerçekleştirdiği operasyonda, Polisaryo Cephesi'ne bağlı silahlı milislerle yaşanan karşılıklı çatışma sonrasında Kerkerat Sınır Kapısı'nda güvenliğin tamamıyla sağlandığı belirtilmişti.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.