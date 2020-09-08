BAE'nin Sokotra'da askeri kamp inşa etmeye başladığı iddiası tepkilere yol açtı

AA

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi'nden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri, Başbakan Muin Abdulmelik'e bir yazı gönderdi.

Milletvekilleri yazıda, BAE'nin Sokotra Adası'nda iki askeri kamp inşa etmeye başladığı ve hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etti.

Yazıda, Sokotra'ya farklı uyruklardan kişileri taşıyan 6 sefer düzenlendiği, bu kişiler arasında subayların olduğu, bunların resmi makamlardan vize almadan hatta pasaportlarına giriş mührü basılmadan ülkeye girdikleri belirtildi.

Milletvekilleri, BAE'lilerin adanın sahil kesiminde geniş topraklara sahip olduklarını, BAE telekomünikasyon şirketinin (etisalat) de adada 8 verici kule inşa ettiğini ifade etti.

Milletvekilleri, başbakanından, bilgilerin doğru olup olmadığı ve bu konuda alınan tedbirlerle ilgili açıklama istedi.

Amerikan SouthFront internet sitesi geçen ağustos ayında BAE ile İsrail'in Sokotra Adası'nda askeri ve istihbarat tesisleri kurma niyetinde olduğunu iddia etmişti.