BAE'ye giden İsrail heyeti Abu Dabi'de ayin düzenledi

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Arap Basını Sözcüsü Ofir Gendelman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Abu Dabi'yi ziyaret eden İsrailli heyetin Haham Levi Duchman'ın yönettiği ve BAE'deki Yahudi Topluluğunun yer aldığı sabah ayinine katıldığını ifade etti.

BAE'deki Yahudi Topluluğu ise Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ayinin BAE'li liderlere şükranlarını sunmak için gerçekleştirildiğini belirtti.

İsrailli heyetle Abu Dabi'ye gelen medya mensuplarının paylaştıkları fotoğraflarda da ayine katılanların "şofar" denilen kutsal aleti çalıp tallit (şal) taktıkları görüldü.

İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan heyet, İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün iki ülke arasında yapılan ilk ticari uçuşla BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.

ABD ve İsrailli heyetin Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ilk kapsamlı resmi ziyaretin bugün sona ermesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

BAE, 29 Ağustos'ta, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşması kapsamında, Tel Aviv'e uygulanan boykot kararının lağvedildiğini duyurmuştu.



