BAE‘nin 22 Eylül’de İsrail’i ziyaret etmesi bekleniyor

İHA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması sonrası BAE yetkililerinin 22 Eylül’de İsrail’i ziyaret etmesi bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin 22 Eylül'de İsrail'e resmi ziyaret düzenlemesi bekleniyor. BAE'nin İsrail'e yapacağı ziyarette normalleşme anlaşması ve ikili ilişkileri güçlendirilmesi gibi konuların ele alınacağı öne sürüldü.

İsrail ya da BAE tarafından ziyaret hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. BAE ve İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasının Beyaz Saray'da imzalanması bekleniyor.

Öte yandan, İsrail ve BAE 13 Ağustos'ta ABD'nin ara buluculuğunda ilişkilerin normalleşmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.