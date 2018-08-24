Baerum - Nybergsund maçı rakamları

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Baerum ile Nybergsund, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 20 puanlı Baerum 8. sırada bulunuyor, Nybergsund 16 puana sahip ve 11. sırada. Baerum, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Nybergsund son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 341. İddaa'da Baerum kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Nybergsund kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Baerum son hafta oynanan Follo maçında 2-2 berabere kaldı.

Nybergsund, Raufoss karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Baerum, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 9 gol yedi.

Nybergsund, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Nybergsund, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

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