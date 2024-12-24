Bafetimbi Gomis'ten milli takım itirafı!

Fransız eski futbolcu Bafetimbi Gomis, kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Milli takım seçimiyle ilgili konuşan Gomis, "Milli takım seçimimi Fransa'dan yana kullandım. Bu benim hikayemdi. Ama Senegal'in her zaman bende yeri farklı. Evde Senegal yerel dilini konuşuyorduk. Bundan gurur duyuyorum. Bugün seçim yapacak olsaydım kararım farklı olabilirdi." dedi."

"Saint-Etienne mi, Lyon mu?" sorusuna "Bu soru annen mi, baban mı? sorusuyla aynı. Burada seçim yapamam çünkü hayatımın neredeyse 15 yılı bu iki kulüpte geçti." ifadelerini kullandı.