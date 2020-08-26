Bafra'da fındık hasadı - SAMSUN

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Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Darboğaz ve Dikencik mahallelerinde fındık hasadını inceledi.İlçede 21 mahallenin fındık üretimi yaptığını, geçimini sadece fındıktan sağlayan 10 mahallenin bulunduğunu belirten Tosuner, "Darboğaz köyünde 150 dönüm fındık arazisi var, fakat resmiyette 15 dönüm olarak görünüyor. Diğer araziler 2B arazisi olduğu için devletten hiçbir destek alamıyor." dedi.Orman vasfını yitirmiş alanların yeniden hesaplanıp, keşfinin yapılarak fındık arazisine çevrilmesi ve fındık üreticilerine cüzi bir rakamla satışının gerçekleştirilmesini istediklerini dile getiren Tosuner, "Satıştan sonra da bu köylülerin fındık ekimini ispatlayıp Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇSK) ile fındık desteğinden faydalanmasını ve dekar başına da devletin desteğinden faydalanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.Geçen yıl 16 liradan açıklanan fındık fiyatının bu yıl 22 liradan açıklandığını aktaran Tosuner, "Ben Ziraat Odası Başkanı olarak devletimize çok teşekkür ederim. Bu yıl fındık hasadının güzel geçmesini temenni ediyor ve köylülerimize kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.Fındık üreticisi Yaşar Altın ve Şerafettin Şener devletin belirlediği fındık fiyatından ve hasattan memnun olduklarını söyledi.