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        Haberler Gündem Güncel Bafra'da satranç turnuvası düzenlenecek | Son dakika haberleri

        Bafra Belediyesi satranç turnuvası düzenleyecek

        Samsun Bafra Belediyesi, bu yıl dördüncü kez düzenlenecek satranç turnuvası ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. Geçen yıl turnuvaya 525 kişi katılmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:47 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:47
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        Bafra'da satranç turnuvası düzenlenecek
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        Bafra Belediyesi, satranç turnuvasını bu yıl dördüncü kez düzenleyecek.

        Bafra Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Satranç Federasyonunun koordinasyonunda Satranç İl Temsilciliği ve Bafra Satranç İlçe Temsilciliği desteğiyle yapılacak turnuvaya başvurular sona erdi.

        Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde 7-8 Aralık tarihlerinde yapılacak satranç turnuvası 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı ile 14 yaş ve altı olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek.

        Bafra Belediyesi'nin düzenlediği turnuvaya geçen yıl 525 kişi katılmıştı.

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