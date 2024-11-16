Bafra'da satranç turnuvası düzenlenecek

Bafra Belediyesi, satranç turnuvasını bu yıl dördüncü kez düzenleyecek.

Bafra Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Satranç Federasyonunun koordinasyonunda Satranç İl Temsilciliği ve Bafra Satranç İlçe Temsilciliği desteğiyle yapılacak turnuvaya başvurular sona erdi.

Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde 7-8 Aralık tarihlerinde yapılacak satranç turnuvası 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı ile 14 yaş ve altı olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek.