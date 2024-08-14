Sağlam, hayvancılığın en büyük girdi maliyetlerinin başında yemin geldiğini belirterek, şöyle devam etti: "Yem bitkisi hayvancılıkta girdi maliyetlerinin yüzde 70'ini karşılamakta. Samsun genelinde 345 bin büyükbaş hayvanımız mevcut. 250 bin adet de küçükbaş hayvanımız mevcut. Bunların toplam kaba yem ihtiyacına baktığımızda 1 milyon 230 bin ton bir ekilişe ihtiyacımız var. Biz bu yem bitkisi ekilişinde silajlık mısır, fiğ, yem bezelyesi tamamına baktığımızda 988 bin ton gibi bir üretimimiz mevcut Samsun genelinde. 162 bin dekar alan da mera alanlarımız var. Bu meraların da 73 bin dekarı ıslah edilmiş ve halen 15 bin dekara yakın ıslah edilmeye devam edilmektedir. Bununla beraber fındık altlarında, bitki sap atıklarının da tamamında yem bitkisi ihtiyacını karşılıyoruz."