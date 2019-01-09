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İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı

Giriş: 09.01.2019 - 14:30 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

İngiltere'nin Oscar'ı olarak bilinen BAFTA adayları açıklandı. Yönetmen Yorgos Lanthimos'un 'The Favourite'i 12 dalda aday gösterildi... İşte 'En İyi Film, 'En İyi Kadın Oyuncu', 'En İyi Erkek Oyuncu' ve En İyi Yönetmen' adayları...

  • 1İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    1|20

    EN İYİ FİLM

    The Favourite

  • 2İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    2|20

    Blackkklnsman

  • 3İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    3|20

    Green Book

  • 4İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    4|20

    A Star is Born

  • 5İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    5|20

    Roma

  • 6İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    6|20

    EN İYİ KADIN OYUNCU

    Olivia Colman (The Favourite)

  • 7İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    7|20

    Melissa McCharty (Can You Ever Forgive Me?)

  • 8İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    8|20

    Glenn Close (The Wife)

  • 9İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    9|20

    Lady Gaga (A Star is Born)

  • 10İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    10|20

    Viola Davis (Widows)

  • 11İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    11|20

    EN İYİ ERKEK OYUNCU

    Christian Bale (Vice)

     

  • 12İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    12|20

    Bradley Cooper (A Star is Born)

  • 13İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    13|20

    Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

  • 14İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    14|20

    Viggo Mortansen (Green Book)

  • 15İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    15|20

    Steve Coogan (Stan & Ollie)

  • 16İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    16|20

    EN İYİ YÖNETMEN

    Alfonso Cuaron (Roma)

  • 17İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    17|20

    Bradley Cooper (A Star is Born)

  • 18İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    18|20

    Pawel Pawlikowski (Cold War)

  • 19İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    19|20

    Spike Lee (Blackkklansman)

  • 20İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı
    20|20

    Lorgos Lanthimos (The Favourite)

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