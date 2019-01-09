İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı

İngiltere'nin Oscar'ı olarak bilinen BAFTA adayları açıklandı. Yönetmen Yorgos Lanthimos'un 'The Favourite'i 12 dalda aday gösterildi... İşte 'En İyi Film, 'En İyi Kadın Oyuncu', 'En İyi Erkek Oyuncu' ve En İyi Yönetmen' adayları...