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        Haberler Yaşam Bağ evini ayılar bastı, kovanları parçalayıp balları yedi

        Kastamonu’da bağ evine gelen ayılar, 10 adet arı kovanını parçalayarak balları yedi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağ evine bağ evlerinin bulunduğu bölgeye inen ayılar, 10 adet arı kovanını parçalayarak, çıtalardaki balları da yedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 19:11 Güncelleme: 23.10.2023 - 19:11
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        Ayılar kovanları parçalayıp balları yedi
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        Tosya-Kastamonu karayolu Kale Yakası mevkiinde yüzlerce bağ evinin bulunduğu bölgeye ayılar gelmeye devam ediyor. Daha öncede birçok kez bölgeye gelerek kovanlara zarar veren ayılar, bu sefer arıcılık ile geçimini sağlayan Mustafa Kaymak’a ait arılığa girdi. Arılığa gelen iki ayı, 10 adet arı kovanını parçalattıktan sonra kovanlarda bulunan balları da yedi. Ayrıca kovandaki arılar da öldü.

        25 yıldır arıcılıkla uğraşan Mustafa Kaymak, “Ne diyeceğimi ve ne yapacağımı bilemiyorum. Ben, 25 yıldır arıcılık yapıyorum. İlk defa bu şekilde bir olayla karşılaştım. Önceki senelerde de ayılar gelirdi fakat bu derece zarar vermezdi. 1 yıl boyunca biz, bu arılara emek veriyoruz. Kovanlardan daha lezzetli bal alabilmek için yüksek kesimlere, dağlara çıkartıyoruz. Yaz aylarında kovanlardaki balı aldıktan sonra arıları ilçedeki bağ evlerimizin yakınlarına getiriyoruz.

        Dün gece arılığıma giren 2 ayı, 10 adet kovanımı kırarak içindeki balları yemiş. Kovandaki arılar da ölmüş. İster inanın ister inanmayı şu an Tosya’yı ayılar bastı, şaka demiyorum. İlçenin Kale Yakası, Kuzyaka, Topsakal ve Yazıçam mevkilerinde her gün ayı vakası yaşanıyor. Kimi arıcı arkadaşımızın kovanlarına saldırıyor, bazen de bağlarda çiftçilik yapan vatandaşların yanlarına kadar geliyor. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz” dedi.

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