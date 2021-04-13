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Bağcılar Belediyesi sporcuları, Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda 6 madalya kazandı

Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Antalya'da düzenlenen ve 26 ilden 1200 sporcunun katıldığı 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda 6 madalya almaya hak kazandı.

Bağcılar Belediyesi sporcuları, Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda 6 madalya kazandı
AA

​​​​​​​Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open) 8-11 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi.

Kemer ilçesindeki bir otelin spor salonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen organizasyona, 26 ülkeden yaklaşık 1200 sporcu katıldı.

Turnuvada Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü sporcuları da yerini aldı. Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan sporcular, ilk gün elemeler ve kendi kategorilerinde rakipleriyle karşılaştı.

Zorlu geçen 3 günün ardından Bağcılar Belediyesi sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Sporculardan Emine Arslan ile Kayra Ertaş yarışmada birincilik alarak altın, Gülsüm Özen ile Cem Aydınoğlu ikincilik alarak gümüş, Görkem Damar ve Can Özbatur da üçüncülük alarak bronz madalya kazandı.

Öte yandan, ilçede Bağcılar Belediyesi'nin de destek verdiği sporculardan; Okan Buğra Karaman ile Sinem Ceren Kavurga ikinci; Yunus Karaman, Koray Ertaş, Mustafa Kızılkaya, Sadık Enes Yavuz ve Rümeysa Kılıçaslan üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar'ın sporda bir marka şehir haline geldiğini belirtti. Hizmetlerinin büyük bir kısmını gençlere ayırdıklarına işaret eden Çağırıcı, "Onlar için kurduğumuz tesislerde sunduğumuz imkanlardan yararlanarak hayallerine adım adım gidiyorlar. Başardıklarını görmek bizi çok mutlu ediyor. Tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda dereceye giren sporcular, 13-22 Ağustos'ta Macaristan'ın Gyor şehrinde yapılacak Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası, 10-19 Eylül'de Konya'da gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları ile 5-14 Kasım'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

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