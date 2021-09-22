Bağcılar Belediyesinden üniversiteye yerleşen öğrencilere eğitim desteği

AA

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarınlara şekil verecek olan geleceğin teminatı üniversiteli gençlere destek sağlamak amacıyla bir proje daha hayata geçirildi.

Bu amaçla bu yıl üniversiteye kayıt yaptıran ilçe sakini gençlere 1000 lira eğitim yardımı verilecek. Devlet veya özel üniversiteleri kazanmış ön lisans veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler, başvuru yaparak destekten yararlanabilecek.

Öğrenciler, "www.bagcilar.bel.tr" internet sitesine girerek ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Okul Kayıt Belgesi'ni yükledikten sonra Sosyal Destek Yardımı'na başvurabilecek. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin hesaplarına 1000 lira yatırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ailelerin eğitim yüklerini bir nebze hafifletmek istediklerini belirtti.

Bilgi evlerinden gençlik merkezine kadar kurdukları çok sayıda tesisle ilçedeki gençlere verdikleri eğitim desteğini ek bir hizmetle sürdürdüklerini aktaran Çağırıcı, "Yarının önemli noktalarında yer alacağına inandığımız üniversite öğrencilerimize imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gençlere inanıyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal Destek Yardımı'na başvurular, 20 Ekim'e kadar devam edecek.