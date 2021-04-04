Bağcılar'da korkutan yangın 0:00 / 0:00

DHA

Yangın, akşam saatlerinde Çınar Mahallesi 785 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, binanın çatısında dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Binanın içinde yaşayan kişiler ise evlerinden çıkarak ekipleri bekledi.

ARIZA YAPAN POLİS ARACINI MAHALLELİ İTİP İTFAİYEYE YOL AÇTI

Olay yerine gelen polis ekibinin aracı ise sokakta arıza yaptı. Gelen itfaiye ekipleri bekleyince mahalle sakinleri seferber oldu. Mahallenin gençleri polis aracını itmeye başladı. İtfaiye ekiplerine yol açılınca ekipler yangına müdahale etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, binanın çatısında hasar oluştu. Öte yandan, yangın nedeniyle sokağa dökülen vatandaşları polis ekipleri sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle dağıttı.