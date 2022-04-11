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Bağcılar'da düşen pencereden kıl payı kurtuldu

İstanbul Bağcılar'da korkunç olay! Binanın penceresi çerçevesiyle kaldırıma düştü. Yoldan geçen biri kıl payı kurtuldu.

Bağcılar'da düşen pencereden kıl payı kurtuldu
Korkunç! Kıl payı kurtuldu
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DHA

Bağcılar'da binanın penceresi çerçevesiyle kaldırıma düştü. Oradan geçen bir kişi, önüne düşen pencereden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde 5 Nisan Salı günü 4 katlı binanın pencerelerinden biri çerçevesiyle yayaların olduğu kaldırıma düştü. Kaldırımda yürüyen bir kişi, önüne düşen pencereden saniyelerle kurtuldu. Şans eseri kafasını sıyırıp ayaklarının hemen yanına pencere düşen kişi, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ardından kıyafetlerine gelen tozları temizleyerek, yoluna devam etti. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ"

Pencerenin düştüğü binada güzellik merkezi işleten Gülizar Uluışık, pencerenin yüksek bir sesle düştüğünü belirterek, "İftardan sonraydı, müşterilerimiz vardı. Bir üst katımızdan çok fena bir ses geldi. Ben sandım ki, bizim camlarımız aşağıya indi. Camdan aşağı baktığımızda üst katın penceresinin aşağıya düştüğünü tam o sırada da bir beyefendinin geçtiğini gördük. Kıl payı kurtuldu, verilmiş sadakası varmış. Çok kötü bir olaydı. Ben o gün arabamı oraya park edecektim, sonra bir şey oldu vazgeçtim. Biraz ileriye park ettim" dedi.

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