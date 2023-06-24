Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Bağcılar'da hafif ticari araç park halindeki İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı

İstanbul Bağcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, park halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen hafif ticari araçta 4'ü ağır 6 kişi yaralandı

Bağcılar'da hafif ticari araç park halindeki İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Bağcılar'da gece geç saatte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç park halinde duran İETT otobüsüne çarptı. Kaza sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralanırken araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

DHA'nın haberine göre; kaza saat 03.30 sıralarında Bağcılar Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan İETT otobüsüne çarptı.

4'Ü AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada 6 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan dördünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir'de 'LGBTİ gruplarınca planlanan etkinlikler' yasaklandı
GÜNDEM İzmir'de 'LGBTİ gruplarınca planlanan etkinlikler' ...
Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü, 1 ağır yaralı
GÜNDEM Gaziantep'te katliam gibi kaza! 6 ölü, 1 ağır yaralı
Kırklareli'nde metruk bina çöktü
GÜNDEM Kırklareli'nde metruk bina çöktü
Sakarya'da traktör devrildi, sürücü öldü
GÜNDEM Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
GÜNDEM Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Tarım ve Orman Bakanlığı, 'pide, börek gibi ürünlerden numune alınmayacağı' iddialarını yalanladı
GÜNDEM Bakanlık'tan 'pide, börek gibi ürünlerden numune ...
İzmir'de 26 bölgede ormanlık alana giriş yasağı
GÜNDEM İzmir'de ormanlık alanlara giriş yasağı
Çorlu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
GÜNDEM Çorlu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Temmuz polis memuru maaşları 2023: En düşük polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç gelecek?
GÜNDEM Temmuz polis memuru maaşları 2023
VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023: Gençlere ÖTV'siz vergisiz iPhone 11 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL, şartları neler ve yaş sınırı var mı?
GÜNDEM Gençlere vergisiz telefon imkanı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.