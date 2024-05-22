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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bağcılar'da husumetli iki ailenin kavgası kamerada

        Bağcılar'da husumetli iki ailenin kavgası kameraya yansıdı: 5 gözaltı

        İstanbul Bağcılar'da, aralarında husumet bulunan iki aile, sokak ortasında tekme ve yumruklarla kavga etti. Olaya müdahale eden 4 polis memuru ve 1 mahalle bekçisi hafif şekilde yaralanırken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 06:30 Güncelleme: 22.05.2024 - 06:30
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        Bağcılar'da husumetli iki ailenin kavgası kamerada
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        Bağcılar'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgayı polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak ayırdı. Kavgaya müdahale eden ekiplerden 4 polis, 1 mahalle bekçisi hafif şekilde yaralandı. Kavga sonrası 5 kişi gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kendi aralarında kavga eden gruba müdahale etti.

        POLİS KAVGAYI HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇARAK DURDURDU

        Taraflar polisin ikazlarına aldırış etmeden kavga etmeye devam etti. Polis ekipleri kavga eden tarafları havaya uyarı ateşi açarak ayırdı. DHA'nın haberine göre; polis ekiplerinin müdahalesi sırasında 4 polis ve 1 mahalle bekçisi hafif şekilde yaralandı.

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        Yaralanan polis ekipleri ile mahalle bekçisi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan T.G, C.G, M.İ, M.G. ve Y.Y'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

        KAVGA ANLARI KAMERADA

        İki aile arasındaki kavga ve polisin havaya ateş açarak müdahalesi çevrede bulunan bir vatandaşın kayda aldığı cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde iki grubun tekme ve yumruklarla kavga ettiği anlar görülüyor.

        Bu sırada ise kavgayı ayırmak için gelen polis ekiplerinin havaya uyarı amaçlı ateş açtığı anlar yer alıyor.

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