Bağcılar'da husumetli iki ailenin kavgası kamerada

Bağcılar'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgayı polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak ayırdı. Kavgaya müdahale eden ekiplerden 4 polis, 1 mahalle bekçisi hafif şekilde yaralandı. Kavga sonrası 5 kişi gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kendi aralarında kavga eden gruba müdahale etti.

POLİS KAVGAYI HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇARAK DURDURDU

Taraflar polisin ikazlarına aldırış etmeden kavga etmeye devam etti. Polis ekipleri kavga eden tarafları havaya uyarı ateşi açarak ayırdı. DHA'nın haberine göre; polis ekiplerinin müdahalesi sırasında 4 polis ve 1 mahalle bekçisi hafif şekilde yaralandı.