Bağcılar'da kapı kapı dolaşan lise öğrencisi

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılması, depremde yaşam üçgeni oluşturulmasının hayati kuralların başında geldiğini gösterdi.

Bu durum, Gönül Bağı Platformu Üyesi Semra Tepeltepe'nin kafasında bir fikir oluşturdu. AFAD ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte hazırladığı "Afet ve Acil Durumlara Hazırlık" eğitim programını tamamlayan Tepeltepe, yaşam üçgenini ulaşabildiği herkese anlatmaya karar verdi.

İlk önce annesini ve oturduğu apartmandaki komşularını yaşam üçgeni konusunda bilgilendiren Tepeltepe, ikamet ettiği İnönü Mahallesi'nde kapı kapı dolaşıp yaşam üçgenini uygulamalı olarak anlattı.

Sokakta gördüğü herkese "Yaşam üçgenini biliyor musunuz?" diye soran Tepeltepe, bilmeyenlere konuyu detaylıca anlatırken, bilenlere de başkalarına anlatmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Semra Tepeltepe, "hayat üçgeni" olarak da bilinen sistemin depremde olası enkaz durumlarında hayatta kalma şansını artırdığını belirterek, "Evimizde yaşam için hayatta kalabileceğimiz kadar olan boşluklara 'yaşam üçgeni' diyoruz. Salonumuzda koltuğun ya da mutfakta buzdolabının yanına çömelerek bu üçgeni oluşturabiliriz. Böylece tepemize duvar veya çatı düştüğünde gerekli korumayı sağlamış oluyoruz. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklemeliyiz. Depreme maruz kalan birçok kişi yaşam üçgeni sayesinde enkazdan sağ çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Tepeltepe, AFAD ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Her Sokakta 2 Gönülbağı Genç AFAD Gönüllü Projesi" kapsamında başarı sertifikası almıştı.