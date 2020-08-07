Bağcılar'da Kovid-19 denetimlerine devam edildi

AA

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri lokanta, pastane, kahvehane, kafe, berber, kuaför, güzellik salonu başta olmak üzere tüm işyerlerini denetledi.

Denetimler sırasında maske takmayan, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uymayan, dezenfekte malzemesi ile maske bulundurmayan işyeri sahipleri uyarıldı.

Ayrıca polis ve zabıta ekiplerinin birlikte yaptığı denetimlerde ilçenin değişik yerlerinde dilencilik yapanlara, trafik ışıklarında otomobillerin camlarını silenlere ve seyyar satıcılara cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kontrollü sosyal hayat döneminde başta esnaf olmak üzere herkesin tedbirlere uymasının önem kazandığını belirterek, "Genel olarak esnafımızın kurallara uyduğunu görmek bizleri sevindirdi. Geçmişte olduğu gibi denetimlerimizi bundan böyle de sıkça sürdüreceğiz. İnşallah hep birlikte bu zorlu dönemi atlatarak normal yaşantımıza döneceğiz." ifadelerini kullandı.