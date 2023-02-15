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Bağcılar'da otomobil yol kenarındaki TIR'a çarptı: 5 yaralı

İstanbul Bağcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, arıza yaptığı için yol kenarında duran TIR'a çarptı. Feci kazada 5 kişi yaralandı

Bağcılar'da otomobil yol kenarındaki TIR'a çarptı: 5 yaralı
DHA

Bağcılar'da arıza yaptığı için yol kenarında durduğu ileri sürülen TIR’a, otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, dün saat 22.30 sıralarında Basın Ekspres yolu Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TIR arıza yaptı. Bunun üzerine şoför, park ışıklarını yakarak TIR'ı yol kenarına çekti.

Bu sırada arkasından gelen Yasin Güneş'in kullandığı otomobil, TIR’a çarparak dorsenin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan Yasin Güneş ve 4 kişi, ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası kapatılan yol, araçların kaldırılması ile trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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