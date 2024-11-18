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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bağcılar'da silahlı saldırı: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Bağcılar'da silahlı saldırı: 2 yaralı

        İstanbul Bağcılar'da kaldırımda yürüyen 2 kişi, otomobilden düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 04:02 Güncelleme: 18.11.2024 - 04:02
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        Bağcılar'da silahlı saldırı: 2 yaralı
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        İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

        İlçenin Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde seyir halinde olan bir otomobildeki kişilerce kaldırımda yürüyen 2 kişiye silahla ateş açıldı.

        Bu kişilerin yaralandığı olay dolayısıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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