Bağcılar'da silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

İlçenin Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde seyir halinde olan bir otomobildeki kişilerce kaldırımda yürüyen 2 kişiye silahla ateş açıldı.

Bu kişilerin yaralandığı olay dolayısıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.