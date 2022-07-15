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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bağcılar'da uyuşturucu çeteleri kalaşnikofla çatıştı!
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Bağcılar'da uyuşturucu çeteleri arasında kalaşnikoflu çatışma

İstanbul Bağcılar, dehşete düşüren bir olaya tanık oldu. İlçede uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki grup arasında kalaşnikof tüfek de kullanılan silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı

Son dakika: Bağcılar'da uyuşturucu çeteleri kalaşnikofla çatıştı!
Bağcılar'da uyuşturucu çeteleri kalaşnikofla çatıştı!
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DHA

Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki grup arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, kalaşnikof tüfek de kullanılan silahlı çatışma çıktı.

DHA'nın haberine göre gözaltına alınan 6 şüpheliden, 3'ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol uygulandı. Çatışmada yaralanan E.I. isimli kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olayda, ilçede 3 Temmuz Pazar günü saat 01.30'da, uyuşturucu ticareti nedeniyle aralarında husumet olduğu tespit edilen iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, İstanbul Emniyeti suça karıştığı belirlenen gruplardan E.Ç., B.Ç., M.Y.,O.K., B.B ile uzun namlulu silahı kullanan A.C.U. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler 'Mala Zarar Verme', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Ç., M.Y. ve B.B. hakkında adli kontrol uygulanırken, E.Ç, O.K. ve A.C.U. tutuklandı. Çatışmada yaralanan E.I. isimli kişiyse hastaneye kaldırıldı.

Her iki olay yerinde yapılan incelemede toplam 15 kalaşnikof mermi kovanı, 13 kovan, 1 tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen kalaşnikof tüfek İnönü Mahallesi'nde boş bir alanda bulundu.

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