Bağcılar'da yasağa rağmen faaliyetini sürdüren berber dükkanı mühürlendi - İSTANBUL

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe Mahallesi'ndeki bir berber dükkanının Kovid-19'la mücadele önlemleri ihlal edilerek açık tutulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.Söz konusu iş yerine giden polis ekipleri, dükkan sahibinin bir müşteriyi tıraş ettiğini gördü.İş yeri sahibi ve müşteriye toplam 6 bin 360 lira idari para cezası uygulandı.Berber dükkanı ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
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