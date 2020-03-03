Bağcılar'daki riskli binaların kontrollü yıkımına devam ediliyor - İSTANBUL

AA

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ilçede depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildiği ve riskli binaların yıkımı sürüyor.Bu kapsamda depremin ardından ağır hasar alan 5 katlı bir bina yıkılırken 270 daire ve 40 dükkanın bulunduğu Demircan Sitesi’nde yıkım çalışmaları kademeli olarak devam ediyor.Boşaltılan alanlara otoparklı, asansörlü, modern ve depreme dayanıklı konutlarını yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"5 Ekim 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde yurt çapında başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi, Bağcılar'da ara vermeden sürdürülüyor. Bugüne kadar Bağcılar Belediyesinin desteğiyle kamu kurumlarından, eğitim yuvalarına, konut ve camilere kadar tehlikeli olan binalardan bazıları güçlendirildi bazıları da yenilendi. Son olarak ise iki noktada kentsel dönüşüm çalışmaları yeniden hızlandı.Bu yerlerden biri Güneşli Mahallesi 1309. Sokak’ta bulunan 44 yıllık 5 katlı bina. 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören binanın yıkımına karar verilmişti. Zabıta ekipleri eşliğinde boşaltılan binaya dün Bağcılar Belediyesinin desteğiyle ilk kepçe vuruldu."Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da çalışmalara ilişkin, "İyi bir analiz sürecinin ardından yerinde dönüşüm yaparak binalarımızı yeniliyoruz. Bir yerde yeni yaşam alanlarının açılışını yaparken başka bir mahallede de yıkımlarımızı planlı şekilde yapıyoruz. Güvenli ve yaşanılabilir bir Bağcılar inşa etmenin gayretindeyiz". ifadelerini kullandı.