Bağcılarda kuyumcuyu soymaya çalışan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

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AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 Şubat'ta Merkez Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına silahlı soygun girişiminde bulunulmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, maskeli şekilde kuyumcu dükkanına girerek silah doğrultan R.E'nin, iş yeri çalışanı M.B'nin de kendisine silah doğrultması üzerine dükkandan çıkarak 34 SA 4485 plakalı araçla kaçtığını tespit etti.

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, R.E. ile birlikte kaçmasına yardım eden D.O. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.E. tutuklanırken, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.