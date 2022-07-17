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Bağcılar’da maskeli grup sokaktaki 3 kişiye ateş açtı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde korku dolu anlar. İlçede maskeli bir grup, sokakta oturan 3 kişiye ateş açtı. Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobillerin bazılarına kurşun isabet etmesi sonucu, araçlar zarar gördü

Bağcılar’da maskeli grup sokaktaki 3 kişiye ateş açtı
Maskeli grup sokaktaki 3 kişiye ateş açtı
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İHA

Bağcılar’da maskeli bir grup henüz bilinmeyen nedenle sokakta oturan 3 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Olayda, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 623. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli bir grup otomobille geldikleri sokakta, sağlık ocağının önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulundu.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobillerin bazılarına kurşun isabet etmesi sonucu, araçlar zarar gördü. Ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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