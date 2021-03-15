Bağcılarlı ve Suriyeli kadınlar sukulent atölyesinde buluştu

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yerel halk ve göçmen kadınların bir arada yaşama kültürlerinin geliştirilmesi amacıyla Bağcılar Belediyesi ve Türk Kızılay'ı anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen "Kadın Olmak” konulu sukulent atölyesi çalışmasında ilçede yaşayan Suriyeli ve Türk kadınlar bir araya geldi.

Bu atölye çalışmasında birbirleriyle tanışan katılımcılar, "kadın olmanın toplumdaki yeri", "kadının hayattaki sorumlulukları", "engelli kadın birey olma", "göçmen kadın birey olmak" konuları üzerine fikir alışverişinde bulundu. Konuşmaların ardından davetlilerden seçtikleri heykelciği boyamaları istendi. Kadınlar sukulent bitkisi diktikleri heykelciği diledikleri bir arkadaşlarına hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sosyal uyumu destekleyen projeler yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Suriyeli kardeşlerimizin ve hemşerilerimizin birbirlerini kültür ve tarih pencerelerinden daha yakından tanıyabilmeleri adına güzel bir etkinlik oldu. İki taraf da zaten birbirine yabancı değildi. Şimdi tanışarak sevgi bağlarını daha da güçlendirmiş oldular." değerlendirmesini yaptı.