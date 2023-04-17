Motosikletli yaralanırken, kamyonet sürücüsü hızla olay yerinden kaçmaya başladı. Kamyonetin kaçtığını gören çevredeki sürücüler, bir yandan polise haber verirken bir yandan da kamyonetin peşinden düştü. Otomobil ve motosiklet sürücüleri ile kaçan kamyonet sürücüsü arasında cadde boyunca nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kamyonette bulunan 2 kişi yaya olarak kaçarken, sürücü yakalanarak polise teslim edildi.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Vatandaşlar tarafından yakalanan kamyonet sürücüsü, "Yanımdakiler söyledi kaç diye, ben öyle bir insan değilim" diyerek ağlamaya başladı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Sözeri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ayağı kırılan Murat Sözeri, kendisine çarpıp kaçan kamyonet sürücüsünden şikayetçi oldu.