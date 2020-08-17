Bağdat'ta aydın gençlerin kahvesine kitap eşlik ediyor

AA

"Kahve ve Kitap", Bağdat’ın merkezinde aydın çevrenin buluşma noktası sayılan Karrada’da yer alıyor. Buranın sahibi Adnan, kahve ve kitap projesini AA muhabirine anlattı.

Adnan, Irak’ta başka yerde örneğine rastlanmayan söz konusu fikrin 40 yıllık sahaf olan ve iş başındayken meydana gelen bir patlamada hayatını kaybeden babasının anısına geliştirdiğini söyledi.

Yasir’in babası sahaf Adnan’ın canını verdiği patlamada kendisiyle 40 yıllık kültürel bellek niteliğindeki kütüphanesi de yok olmuş.

"2007’de Mutenebbi’de yaşanan patlamada babam şehit düştü ve onunla koca bir kütüphane ve tüm kültürel birikim ve hafıza yok oldu." diyen oğul Yasir Adnan, şunları kaydetti:

"Ancak o kütüphanenin daha iyi şekilde geri dönmesi konusunda ısrar ettim. Üniversitede birinci sınıf öğrencisiydim ve yok olan belleği yeniden kendi imkanlarımla ayağa kaldırmak istedim. 3 ay içerisinde babamın yok olan kütüphanesini daha iyi şekilde oluşturdum ve iş yerini yayın evine dönüştürdüm."

- Mutenebbi’ye alternatif Karrada

Adnan, "Bağdat’ta kitapseverlerin buluşma noktası Cuma günleri Mutenebbi Caddesi'dir. Ancak orası haftada bir gün ve 15:00’e kadar açık oluyordu. Araştırmacı, gazeteci, yazar ve diğer aydın çevrenin buluşma merkezi olan Karrada’da bu kahvehaneyi açarak, Mutennebi’ye alternatif oluşturmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

Bağdat’ta özel üniversitede araştırma görevlisi olan ve doktoraya hazırlanan Adnan, "Burada müşteriye kahvenin yanında kitap takdim ediyoruz. Kitap, kahvenin yanında iyi gittiği için burayı koronavirüs salgını nedeniyle günün sadece belirli saatlerinde açık tutsak da, özellikle kitap okuyucularının yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adnan, "Kahve ve Kitap"a ilginin yoğun olduğunu görünce, buradaki kütüphaneden ödünç kitaplar vermeye başladıklarını da söyledi.

- Amacı okuyan gençler görmek

Ülkede aydın genç toplum yetiştirilmesinde katkısının olmasını arzuladığını dile getiren Adnan, "Nargile kafe gibi bir yer açsam geliri daha yüksek olurdu ve daha çok para kazanırdım. Ancak benim gayem eline kitap alıp okuyan genç kız ve erkekler görmek." dedi.

Kafede çeşitli kitaplıkların yanı sıra tavana da kitaplar asılmış durumda. Tavanda özellikle "Bağdat" isimli birçok kitabın bulunması da dikkati çekiyor.