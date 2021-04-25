Bağdat'ta hastane yangını: Ölü sayısı artıyor!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs hastalarının kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi'nde çıkan yangında 82 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Hastane müdürü ve bazı yetkililer görevden alındı.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin başkanlığında düzenlenen olağanüstü toplantında, el-Kazımi "Yangın ülkenin milli güvenliğine zarar veren bir olaydır” ifadelerini kullandı.
Irak Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıktığı ifade edilerek iyileşmek için hastaneye gelen insanların yanarak hayatlarını kaybetmesi “Cinayet” olarak nitelendirildi.
Hastanedeki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin kazaya yol açtığı kaydedilen açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi’den Sağlık Bakanı Hasan el-Timimi’yi görevden alması ve hakkında soruşturma başlatılması istendi.
CAN KAYBI 82'YE YÜKSELDİ
Irak İçişleri Bakanlığı, Bağdat’taki pandemi hastanesinde dün çıkan yangın sonucu ölenlerin sayısı 82'ye yükseldiğini duyurdu.
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